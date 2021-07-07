Трехдневный траур объявили на Камчатке после крушения Ан-26

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил в регионе трехдневный траур после авиакатастрофы.

"По моему решению с сегодняшнего дня объявлен трехдневный траур. 7, 8, 9 июля на территории Камчатского края объявлены траурными днями", - заявил губернатор.

По предварительным данным, при крушении самолета Ан-26 погибли 28 человек - все, кто находился на борту. В настоящее время тела начали извлекать, никого пока не опознали. На данный момент подняты девять тел.

"Семьи погибших получат по страховке 2 млн 25 тыс рублей и еще по 1 млн рублей - от авиакомпании", - сказала генеральный директор ФКП "Аэропорты Камчатки" Александр Журавлев.

Также будет выплачено по 500 тыс рублей из краевого бюджета, добавил Солодов.