Воздух в Москве в среду прогреется до 30 градусов

По прогнозам синоптиков, жителей Москвы и Подмосковья ждет жаркий день.

«Предстоящим днем в столичном регионе ожидается небольшая облачность. Без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 27-29 градусов тепла, по области до плюс 30 градусов», - сообщает Гидрометцентр.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

Предстоящей ночью также вероятна небольшая облачность, ветер слабый, в Москве будет плюс 15-17, в Подмосковье - 12-16 градусов.

Ранее сообщалось, что сильная жара сохранится в столичном регионе минимум до середины июля.