Воздух в Москве в среду прогреется до 30 градусов
По прогнозам синоптиков, жителей Москвы и Подмосковья ждет жаркий день.
«Предстоящим днем в столичном регионе ожидается небольшая облачность. Без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 27-29 градусов тепла, по области до плюс 30 градусов», - сообщает Гидрометцентр.
Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.
Предстоящей ночью также вероятна небольшая облачность, ветер слабый, в Москве будет плюс 15-17, в Подмосковье - 12-16 градусов.
Ранее сообщалось, что сильная жара сохранится в столичном регионе минимум до середины июля.
Вестник Кавказа
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