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В России упростили возвращение из-за границы вакцинированных граждан

В России упростили возвращение из-за границы вакцинированных граждан

С 7 июля россияне, прошедшие полную вакцинацию, при возвращении из-за рубежа не должны сдавать ПЦР-тест. Соответствующее постановление выпустил Роспотребнадзор.

Сдавать ПЦР отныне не нужно при въезде привитым не ранее 12 месяцев назад россиянам, а также тем, кто переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.

Остальные российские туристы, возвращаясь домой, должны пройти одно ПЦР-тестирование в течение трех дней. До получения результатов исследования, гражданам предписано соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

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Вестник Кавказа

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