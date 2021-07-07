В Подмосковье разрешили записывать детей в школу не по месту прописки

В Подмосковье с 6 июля открыта запись детей в школы вне зависимости от места прописки.

"С 6 июля в Московской области можно записаться в любую желаемую школу не по месту регистрации, при наличии там свободных мест. В настоящий момент в школы Подмосковья уже зачислены 110 тыс первоклассников", - сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Записать ребенка в школу можно через региональный портал госуслуг.

"Чтобы записать ребенка в первый класс, оригиналы документов в школу с этого года приносить не нужно, они проверяются удаленно. Это сделано для удобства родителей будущих первоклассников", - пояснила она.