В Подмосковье разрешили записывать детей в школу не по месту прописки
В Подмосковье с 6 июля открыта запись детей в школы вне зависимости от места прописки.
"С 6 июля в Московской области можно записаться в любую желаемую школу не по месту регистрации, при наличии там свободных мест. В настоящий момент в школы Подмосковья уже зачислены 110 тыс первоклассников", - сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.
Записать ребенка в школу можно через региональный портал госуслуг.
"Чтобы записать ребенка в первый класс, оригиналы документов в школу с этого года приносить не нужно, они проверяются удаленно. Это сделано для удобства родителей будущих первоклассников", - пояснила она.
Вестник Кавказа
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