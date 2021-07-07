В Казахстане подтвердились более 2,7 тыс случаев коронавируса

За минувшие сутки в Казахстане выявили 2 711 новых случаев заболевания коронавирусом, информирует межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Больше всего новых случаев выявили в Нур-Султане - 799, Карагандинской области - 395, Алматы - 299, Западно-Казахстанской области - 189, Атырауской области - 157.

Всего в республике с начала пандемии коронавирусом заразился 442 291 человек.

За сутки умерли 30 пациентов - 27 от коронавируса, трое от ковидной пневмонии.

На лечении остаются 34 189 человек, из них в тяжелом и крайне тяжелом состоянии - более 850.