Украина ввела санкции против 100 собственных граждан

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 100 граждан страны, которые находятся в санкционном списке Министерства финансов США. Об этом сообщил секретарь Совбеза Алексей Данилов.

"На сегодняшний день у нас установлено, что из 130 человек, на которых распространяются санкции Минфина [США], 127 живы-здоровы, три человека, к сожалению, умерли. Что касается этих 127 лиц, то в отношении 100 СНБО ввел санкции, они уже введены", - сказал он в интервью украинскому "24 каналу".

Данилов подчеркнул, что в настоящее время уточняется информация по остальным 27 лицам. "Мы с ними сейчас дополнительно разбираемся", - цитирует его ТАСС.

Секретарь Совбеза также поведал, что в вопросе санкций в отношении этих лиц СНБО сотрудничал с партнерами из США. По его словам, активную работу в этом направлении ведут также украинские ведомства.