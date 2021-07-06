Евро-2020: итоги полуфинала Италия - Испания

Во вторник, 6 июля, матчем сборных Италии и Испании стартовала стадия 1/2 финала чемпионата Европы по футболу.

Встреча проходила на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Первый тайм прошел с преимуществом испанской команды. Итальянцы же за первые 45 минут нанесли всего один удар по воротам, но при этом ни разу не попали в створ. Тем не менее, счет на 60-й минуте открыла именно сборная Италии. В ходе контратаки итальянской команды защитник испанцев прервал пас полузащитника Лоренцо Инсинье на нападающего Чиро Иммобиле, однако мяч на линии штрафной площади подобрал хавбек Федерико Кьеза, который обводящим ударом поразил ворота соперника.

На 80-й минуте испанцам удалось отыграться. Нападающий сборной Испании Альваро Мората, разыграв стеночку с полузащитником Дани Ольмо, вышел на рандеву с голкипером и отправил мяч в сетку.

Основное время матча закончилось вничью 1:1. В дополнительные 30 минут команды голов друг другу не забили, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались итальянцы. Таким образом, в финал вышла Италия. Для итальянской сборной это будет четвертый в истории финал чемпионата Европы. Примечательно, что "Скуадра адзурра" выиграла турнир лишь в одном из них в – 1968 году.

Обыграв испанцев, сборная Италии продлила беспроигрышную серию до 33 матчей, обновив национальный рекорд. Предыдущий рекорд был установлен в 1935-1939 годах, когда Италия под руководством Витторио Поццо не проигрывала на протяжении 30 матчей подряд. До мирового рекорда подопечным Роберто Манчини осталось два матча. С 1993 по 1996 год 35 матчей не проигрывала сборная Бразилии, а с 2007 по 2009 год – сборная Испании.

Выйдя на поле в матче с Испанией, защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини установил историческое достижение. Впервые за все время проведения чемпионатов Европы отдельный футболист проводит пятый матч против одного соперника. Ранее Кьелини в составе итальянской команды играл с Испанией в 1/4 финала на Евро-2008 (0:0, 2:4 по пенальти), в группе (1:1) и финале (0:4) Евро-2012 и в 1/8 финала Евро-2016 (2:0).

Напомним, финал Евро-2020 пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 11 июля. В главном матче турнира сборная Италии встретится с победителем матча Англия – Дания. Игра англичан с датчанами состоится на лондонском стадионе "Уэмбли" 7 июля .