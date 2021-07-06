Евро-2020: Италия обыграла Испанию и вышла в финал

В Лондоне на стадионе "Уэмбли" только что завершилась встреча 1/2 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Испании.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. В дополнительные 30 минут команды голов друг другу не забили, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты итальянской команды.

Таким образом, в финал вышла Италия. В главном матче турнира итальянцы сыграют с победителем противостояния Англия - Дания. Игра англичан с датчанами состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 7 июля.