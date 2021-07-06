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Главой ПА ОБСЕ избрали уроженку Швеции

Главой ПА ОБСЕ избрали уроженку Швеции

Президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) избрана бывший вице-президент организации шведка Маргарета Седерфельт. Об этом говорится в пресс-релизе ОБСЕ.

Новыми вице-президентами стали Пиа Каума (Финляндия), Даниэла де Риддер (Германия), Аскар Шакиров (Казахстан), Райнхольд Лопатка (Австрия) и Ирен Хараламбидес (Кипр).

Седерфельт пообещала, что на новом посту будет работать, руководствуясь принципами подотчетности, вовлеченности и уважения к каждой стране.

Она также отметила, что одним из главных приоритетов в ее работе будут вопросы изменения климата, передает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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