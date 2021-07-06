Врач поделилась советами, как перенести жару

Главный врач московской поликлиники №2 Наталья Шиндряева сообщила о том, что при повышении температуры воздуха меняется и атмосферное давление, что может негативно сказаться на пожилых людях и пациентах с тяжелыми хроническими заболеваниями.

"Если у вас есть какие-то хронические заболевания, то нужно четко придерживаться рекомендаций врача по приему лекарственных препаратов. Это касается страдающих гипертонией, ишемической болезнью сердца", - сказала она.

Также для минимизации негативных последствий от жаркой погоды следует выходить на улицу в одежде светлых тонов и из натуральных тканей, избегать прямых солнечных лучей.

Кроме того, она отметила, что оптимальное время для прогулок – это раннее утро, либо вечер. Также медик посоветовала при выходе из дома брать с собой бутылку воды комнатной температуры, передает НСН.