Китай и США соперничают на высшем уровне: в космосе

Китай и США участвуют в космической гонке, и на этот раз главный приз не просто высадка на Луну. Обе державы рассматривают космос как очередной плацдарм международной безопасности, что может привести к тревожным последствиям для всего мира. Издание CapX рассказывает, что 17 июня команда китайских тайконавтов приземлилась на основной модуль космической станции, строительство которой будет завершено в 2022 году.

Программа НАСА ”Артемида” направлена на обеспечение устойчивого присутствия экипажа на Луне и на ее орбите. В 2019 году были созданы космические вооруженные силы США. Хотя Пекин никогда не проявлял открытого интереса к соперничеству с другими странами в космосе и, по сути, хотел стать партнером Международной космической станции (МКС), его растущее технологическое превосходство не осталось незамеченным в Вашингтоне.

Помимо риска кибернетической и даже фактической войны, аналитики определяют еще два тревожных фактора, связанных с новой космической гонкой. Первый - угроза безопасности из-за участия Китая в развитии широкополосной сети передачи данных. Второй - опасность столкновений или стихийных бедствий, спровоцированных космическим мусором и беспрепятственной деятельностью во внеземных локациях, представляющих особый научный интерес.

SpaceX и крупнейшие государственные предприятия Китая соревнуются за развертывание ”мега созвездий” спутников для обеспечения широкополосного покрытия. Они работают путем передачи данных между пользователями и наземными каналами, но в будущем каналы связи между спутниками увеличат пропускную способность и скорость соединения. SpaceX стал доминирующим игроком на этом рынке, запустившим более 1300 спутников на низкую околоземную орбиту. Китай планирует запустить более 10 тыс. спутников.

Сотрудничество с Китаем в долгосрочной перспективе может оказаться чреватым серьезными последствиями, особенно, если китайские организации начнут борьбу с американскими корпорациями за пользователей. Ответный удар, аналогичный тому, который был нанесен против технологии 5G компании Huawei, может еще больше способствовать поляризации, поскольку страны, особенно развивающиеся, вынуждены будут выбирать какую-либо сторону.

Кроме того, неконтролируемое и конкурентное расширение ”мега созвездий” увеличивает риск образования космического мусора. В условиях геополитической и коммерческой конкуренции участники с обеих сторон с меньшей вероятностью будут координировать действия, обмениваться информацией и проводить совместные оценки рисков. Компании будут стремиться срезать углы, когда дело дойдет до технического обслуживания и обеспечения безопасного удаления спутников в случае поломки. Недостаточная координация значительно повысит вероятность столкновения спутников друг с другом на низкой околоземной орбите.

Нарушение координации может также увеличить риск серьезного инцидента где-нибудь, например, на Южном полюсе Луны, где одновременно будет осуществляться несколько научных проектов. Например, вибрации и образование лунной пыли во время взлета и посадки космического корабля на поверхность Луны могут помешать другим миссиям и даже вызвать сход лавин. Лунная пыль может затруднить измерения научных приборов. Учитывая, что и США, и Китай стремятся обеспечить присутствие экипажей на Луне и орбите, вызывает тревогу тот факт, что в рамках существующих нормативных актов, как, например, Договор по космосу, отсутствуют соответствующие и подробные механизмы для координации конкурирующих интересов. США продвигали Соглашения Артемиды, которые включают создание зон безопасности для снижения рисков, но Пекин их не подписал.

Хотя высадка Китая на Луну запланирована не раньше середины 2030-х годов, что представляет незначительную угрозу вмешательства в текущие планы США в среднесрочной перспективе, риск столкновения лунных миссий не устранен, а просто отложен. В контексте очевидной угрозы кибер-войны и активных боевых действий в космосе заинтересованным сторонам необходимо разработать адекватные правовые и политические рамки для смягчения последствий возможного нарушения работы спутников, используемых в гражданских целях.

CapX полагает, что в дело должна вмешаться Великобритания. У нее есть достаточная технологическая и коммерческая база, чтобы стать лидером в уборке космического мусора. Astroscale, компания, занимающаяся уборкой космического мусора, недавно представила ELSA-d, демонстрационную миссию для тестирования своей технологии удаления мусора. У правительства Великобритании отличные возможности для поддержки таких служб при дипломатическом содействии на многосторонних форумах. В прошлом году Соединенное Королевство выдвинуло в ООН предложение о ”Снижении космических угроз с помощью норм, правил и принципов ответственного поведения”.

Великобритания также может выиграть от увеличения финансирования программы НАСА ”Артемида”. Возобновление гонки за высадкой на Луну потребует от американского Конгресса выделения дополнительных средств для НАСА. Как член Европейского космического агентства (ESA), которое является ключевым партнером программы ”Артемида” Великобритания косвенно получит выгоду от таких изменений бюджета и политики. Британский производитель спутников SSTL уже разрабатывает систему навигации и связи для лунных миссий. Если Великобритании удастся занять нишу в ЕSА, она получит выгоду от растущей лунной активности.