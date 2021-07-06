Президент Казахстана выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с крушением Ан-26

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил письмо с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с крушением Ан-26.

Глава государства лидер с прискорбием воспринял весть о трагической гибели пассажиров и экипажа воздушного судна, потерпевшего крушение на Камчатке, передает "Sputnik Казахстан".

"Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", - сказано в телеграмме Токаева.

Напомним, днем 6 июля пропал самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. Перед маневром при заходе на посадку в 9 км от поселка Палана воздушное судно не вышло на связь. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Согласно предварительной информации, все они погибли.