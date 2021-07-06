Пострадавшие от подтоплений в Сочи получат денежные компенсации

В Сочи получат денежные компенсации более 300 местных жителей, дома которых были повреждены в результате подтоплений. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

По его словам, размер компенсации составит от 10 до 110 тыс рублей на человека в зависимости от нанесенного ущерба.

Градоначальник отметил, что по 10 тыс рублей получит каждый прописанный в поврежденном доме, в том числе дети. Гражданам, которые частично потеряли имущество, выплатят 50 тыс рублей, а потерявшим имущество полностью - по 100 тыс рублей.

Напомним, сильные дожди начались в Сочи 4 июля. Режим ЧС из-за непогоды введен в Туапсинском, Славянском и Северском районах Краснодарского край, а также в Сочи, Геленджике и Горячем Ключе. В регионе подтоплены сотни домовладений, из-за схода селей и скопления воды перекрываются федеральные трассы.