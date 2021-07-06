Страны "Евротройки" отреагировали на решение Ирана производить обогащенный металлический уран

Великобритания, Франция и Германия обеспокоены решением Ирана о производстве обогащенного металлического урана. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении внешнеполитических ведомств трех европейских стран.

"Мы, министры иностранных дел Франции, Германии и Соединенного Королевства, серьезно обеспокоены последним отчетом Международного агентства по атомной энергии, подтверждающего, что Иран предпринял шаги для производства обогащенного металлического урана", - сказано в коммюнике.

Страны "Евротройки" подчеркнули, что это является серьезным нарушением взятых Ираном на себя обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"У Ирана нет реальной гражданской необходимости производить металлический уран или заниматься научно-исследовательскими работами по этой теме. Это шаг по направлению к разработке ядерного оружия", - отмечается в заявлении.

В нем также обращается внимание на то, что решение Ирана производить обогащенный металлический уран ставит под вопрос успех переговоров в Вене по ядерной программе.

Напомним, ранее Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о плане производства металлического урана с уровнем обогащения до 20% для использования в качестве реакторного топлива.