Форум "Госзаказ Дагестан – 100" пройдет в Махачкале
В Махачкале с 7 по 9 июля состоится Межрегиональный форум "Госзаказ Дагестан – 100".
Мероприятие будет посвящено значимым проблемам госзакупок.
Организатором форума выступит Комитет по государственным закупкам Дагестана при поддержке национального оператора электронных торгов АО "Сбербанк-АСТ".
В слете примут участие работники Минфина РФ, Федерального казначейства, преподаватели и эксперты в сфере закупок, главы уполномоченных органов и заказчиков из регионов страны.
Вестник Кавказа
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