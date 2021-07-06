Форум "Госзаказ Дагестан – 100" пройдет в Махачкале

В Махачкале с 7 по 9 июля состоится Межрегиональный форум "Госзаказ Дагестан – 100".

Мероприятие будет посвящено значимым проблемам госзакупок.

Организатором форума выступит Комитет по государственным закупкам Дагестана при поддержке национального оператора электронных торгов АО "Сбербанк-АСТ".

В слете примут участие работники Минфина РФ, Федерального казначейства, преподаватели и эксперты в сфере закупок, главы уполномоченных органов и заказчиков из регионов страны.