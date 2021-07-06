Пентагон сообщил о реакции России на учения в Черном море

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил о том, как российская сторона относится к проведению странами Альянса военных учений в Черном море Sea Breeze.

По его словам, действия российских военных не мешают НАТО. "Мне ничего не известно о каких-либо помехах учениям Sea Breeze от действий России", - сообщил он, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что учения Sea Breeze-2021 продлятся до 10 июля в черноморском регионе. Участие в них принимает пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.