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Рикотский тоннель закроют на ночную профилактику

Рикотский тоннель закроют на ночную профилактику

Рикотский тоннель, связывающий Восточную и Западную Грузию, не будет работать по ночам в течение пяти дней, такое сообщение опубликовано на сайте департамента автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

В нем говорится, что проезд всех видов транспорта по тоннелю на центральной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будет запрещен с 00:00 до 08:00 часов утра с 12 по 16 июля. Все остальное время суток никаких ограничений на движение автотранспорта нет.

Причина ограничений - проведение профилактических работ перед туристическим сезоном, передает Sputnik Грузия.

Во время закрытия Рикотского тоннеля движение автотранспорта будет вестись по объездной дороге.

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Вестник Кавказа

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