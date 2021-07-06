Началось строительство спортивного комплекса "Арена-Кисловодск"

В Кисловодске стартовало строительство комплекса водных видов спорта на улице Седлогорской, сообщили в управлении по информационной политике Ставропольского края.

На первом этапе строительства будет возведен корпус водных видов спорта с основным залом с бассейном 50х25 м и трибуной на 800 мест, а также бассейном для детей, его финансирование составит более 510,2 млн рублей из федерального бюджета и свыше 342,6 млн рублей - из краевого, передает "АиФ-Ставрополье".

На втором этапе будет возведена ледовая арена с игровой площадкой размером 60х30 м и трибунами на 800 мест, зал для скалолазания с мобильной телескопической трибуной на 190 мест.

Планируется, что в здании будет игровой спортзал с трибуной на 400 мест, залы для бокса, силовой подготовки и единоборств.

Сдача первого этапа намечена на 2022 год, говорится в сообщении.