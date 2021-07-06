В Берлине открылась выставка, посвященная культуре Казахстана

Фотовыставка "Природа, культура, люди. Завораживающий Казахстан" начала работу в торговом центре Mall of Berlin в Берлине.

Выставка организована посольством республики и сообществом Qazan e.V., она приурочена к празднованию 30-летия независимости Казахстана и Дня столицы, сообщает пресс-служба МИД республики.

Жители Берлина смогут познакомиться с природой, архитектурой, национальной кухней и жизнью современного Казахстана.

Выставка будет работать с 5 по 17 июля.