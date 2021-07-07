Турция и Египет: мешает ли политика экономике

Несмотря на сохраняющиеся политические разногласия между Египтом и Турцией, Каир остается крупнейшим торговым партнером Анкары на африканском континенте. Как отмечает Al-Monitor, на пресс-конференции 25 июня в Анкаре официальный представитель министерства иностранных дел Турции Танжу Билгич назвал отношения между двумя странами решающими для стабильности и процветания региона, добавив, что Египет - крупнейший торговый партнер Турции в Африке.

"Мы придаем большое значение совместным историческим и культурным связям и контактам между нашими народами. Недавно была создана группа дружбы между двумя государствами в парламенте Турции”, - заявил Билгич. По его словам, Турция стремится достичь согласия по двусторонним и региональным вопросам и выработать общее понимание с Египтом.

По данным Центрального агентства общественной мобилизации и статистики, товарооборот между двумя странами в прошлом году достиг $4,675 млрд. Глава Турецко-египетской ассоциации бизнесменов Аттила Атасфин заявил о готовности Турции в четыре раза увеличить объем торговли между двумя странами, который он оценил примерно в $5 млрд.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что предварительные переговоры между его страной и Турцией приостановлены, а дата визита делегации из Каира в Анкару для возобновления диалога не определена: ”Мы ожидаем, что египетско-турецкие отношения будут основываться на принципах, регулирующих стабильные международные отношения, включая невмешательство во внутренние дела и добрососедство, а также отказ деятельности, направленной на дестабилизацию любой другой страны”. Шукри сказал, что между двумя странами установлены дипломатические контакты на уровне поверенных в делах, через которых проходит ”естественный политический диалог”.

В марте Турция объявила о возобновлении дипломатических контактов с Египтом. Турецкие власти также потребовали, чтобы египетские оппозиционные СМИ, работающие на территории Турции, в том числе связанные с ”Братьями-мусульманами”, смягчили свой тон в отношении египетского режима.

5 и 6 мая турецкая делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом провела предварительные переговоры в Каире с египетскими официальными лицами во главе с заместителем министра иностранных дел Хамди Санадом Лозой. Это был первый визит подобного уровня с 2013 года, когда был свергнут президент Египта Мухаммед Мурси, считавшийся союзником Анкары.

Хасан Хариди, бывший помощник министра иностранных дел, сказал Al-Monitor, что на торговлю между Египтом и Турцией не повлияли политические разногласия в последние годы, и что для Каира естественно оставаться крупнейшим торговым партнером Анкары в Африке, учитывая легкость общения и логистику между двумя странами. Хариди добавил, что Турция стремится к более широкому присутствию в Африке, и в ее интересах увеличить торговый обмен с Египтом - ключевой страной как в Африке, так и на Ближнем Востоке.

Башир Абдель-Фаттах, исследователь и эксперт по Турции из Центра политических и стратегических исследований Аль-Ахрам тоже убежден, что экономические отношения между Египтом и Турцией развиваются, несмотря на политические разногласия между двумя странами. Тем не менее разногласия препятствуют любому развитию и увеличению торгового обмена на фоне отсутствия реакции Анкары на египетские требования улучшить и восстановить отношения.

Абдель-Фаттах считает, что перспективы торговли Египта и Турции расширяются, но политические разногласия не позволяют реализовать их в полной мере.

Абдель Монейм Саид, член Сената Египта, исключил политический консенсус между Египтом и Турцией в ближайшем будущем. Однако, по его мнению, это не препятствует продолжающемуся диалогу между официальными лицами двух стран, который Турция начала в мае, отправив высокопоставленную делегацию в Каир в попытке сблизить страны.

Саид сказал, что экономические отношения между двумя странами развиваются хорошо и на них не сильно повлияла политическая напряженность. Их можно рассматривать как прочную основу для улучшения отношений между двумя странами с целью расширения торговли и экономического сотрудничества в будущем.

Адель Амер, экономический эксперт и глава Египетского центра политических и социальных исследований, подчеркнул, что экономики Турции и Египта являются одними из крупнейших на Ближнем Востоке, и сотрудничество между двумя странами имеет первостепенное значение для стабильности региона: ”Для Каира вполне естественно быть крупнейшим торговым партнером Анкары на африканском континенте, поскольку Египет является ключевыми воротами в Африку. Кроме того, торговому обмену между государствами не препятствует политическая напряженность, которая мешает их сближению из-за приверженности государств долгосрочным двусторонним соглашениям”. Амер подчеркнул, что Турция прилагает усилия для улучшения политических отношений с Каиром с целью достижения крупного экономического прорыва между двумя странами.