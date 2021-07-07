Афганские женщины поднялись на борьбу с талибами

Женщины в афганской провинции Гор, которую захватили талибы, взяли в руки оружие, чтобы защитить свою родину. По некоторым данным, запрещенное в России движение "Талибан" контролирует сто их четырехсот районов Афганистана. В июне произошло несколько сражений между афганскими силами и талибами, в том числе в провинции Гор, где, как сообщается, были убиты десятки солдат.

India Today сообщает, что местные женщины взяли в руки оружие, чтобы предотвратить "темную эру "Талибана". Движение контролировало Афганистан в 1990-е годы, вводя суровые ограничения в отношении женщин, запрещая им получать школьное образование и даже свободно передвигаться, если их не сопровождают члены семьи мужского пола.

Губернатор Абдул Захир Файзада, который присутствовал на одном из собраний женщин-бойцов, сказал: "Это наше послание силам безопасности, которые защищают свою страну, о том, что их сестры поддерживают их. Они ощущают свою ответственность и сегодня даже заявили, что не хотят, чтобы мрачная история правления Талибана вернулась".

"Мы уже пережили темную эпоху талибов, и не позволим женщинам снова оставаться в своих домах и не иметь возможности их покинуть", - заявила девушка, держащая в руках АК-47.

Это не первый случай, когда женщины провинции Гор ополчились против талибов. В августе 2020 года о девушке-подростке заговорили во всем мире после того, как она застрелила двух ворвавшихся в ее дом солдат "Талибана", после того как они убили ее родителей. Она взяла автомат своего отца и продолжала стрелять по злоумышленникам, пока не закончились патроны.

Согласно отчету Госдепартамента США, женщины в Афганистане получили право голоса в 1920-х годах; а уже в 1960-х годах Конституция Афганистана предусматривала равенство женщин и мужчин. Страна начала движение к демократии. В 1977 году более 15% состава высшего законодательного органа Афганистана приходилось на женщин. К началу 1990-х годов 70% школьных учителей, 50% государственных служащих и студентов университетов, и 40% врачей в Кабуле были женщины".

Захватив Афганистан в 1990-х годах, талибы навязали суровую версию исламского правления. "Талибан" закрыл для женщин доступ к университетам и вынудил почти всех девушек уволиться с работы, закрыв для страны важный источник талантов и знаний. Новые правители ограничили для женщин доступ к медицинскому обслуживанию, ввели жесткие ограничения на дресс-код и на возможности передвигаться по улицам. Талибы совершали вопиющие акты насилия в отношении женщин, включая изнасилования, похищения и принудительные браки. Некоторые семьи были вынуждены отправлять своих дочерей в Пакистан или Иран, чтобы защитить их.

В ходе своего недавнего продвижения "Талибан" вернулся к диктаторским практикам. В недавно захваченной провинции Тахар талибы запретили женщинам выходить из дома в одиночестве, потребовали, чтобы мужчины отрастили бороды, а также установили правила выдачи приданого для девушек.

Точное количество женщин из провинции Гор, взявших в руки оружие для борьбы с талибами, неизвестно, но местные СМИ сообщают, что они объединятся с полицией и другими сотрудниками службы безопасности в своей борьбе против сил фундаменталистов.