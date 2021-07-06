Глава МИД Грузии провел переговоры с министром культуры Азербайджана

Вице-премьер – министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел встречу с главой министерства культуры Азербайджана Анаром Керимовым. Об этом сообщает пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны затронули важность стратегических отношений между Грузией и Азербайджаном, а также основные направления плодотворного сотрудничества в области культуры и перспективы на будущее и инициативы как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Также министры отметили, что планирование и реализация совместных проектов между странами важны для обеспечения стабильности и мира в регионе, передает Sputnik Грузия.