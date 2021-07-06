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Байден оценил контакты России и США после саммита в Женеве

Байден оценил контакты России и США после саммита в Женеве

Президент США Джо Байденм не считает, что после женевского саммита диалог Вашингтона и Москвы развивается вяло, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки

"Не думаю, что он охарактеризовал бы это подобным образом", - сказала она.

Далее Пскаки отметила, что встреча с российским лидером состоялась всего пару недель назад, и напомнила, что российские и американские эксперты уже работают по вопросам кибербезопасности, передает РИА Новости.

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