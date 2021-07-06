В США оценили последние переговоры ОПЕК+

США воодушевлены переговорами ОПЕК+. Об этом заявила сегодня на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы внимательно следим за переговорами ОПЕК+ и их влиянием на восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса", - цитирует ее ТАСС.

По словам Псаки, несмотря на то, что США не участвуют в этих переговорах, на выходных и на этой неделе США имели целый ряд контактов на высоком уровне с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ и другими нефтедобывающими странами.

"Мы были воодушевлены идущими переговорами членов ОПЕК, направленными на достижение соглашения", - подытожила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, на прошлой неделе ОПЕК+ на протяжении нескольких дней не могла договориться об увеличении нефтедобычи с августа. Причина - позиция ОАЭ, которые не против увеличения добычи, но хотят изменить для себя базу отсчета снижения нефтедобычи - с 3,168 до 3,8 млн баррелей в сутки.

5 июля министры стран ОПЕК+ приняли решение не проводить в понедельник очередную встречу, так как им требуется больше времени для неформальных консультаций. Встреча была назначена на 16:00 по московскому времени, но после двухчасового ожидания было объявлено, что она не состоится.