В Роспотребнадзоре оценили качество питьевой воды в Ялте

Глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила о том, что качество водопроводной воды в Ялте, пострадавшей в середине июня от наводнения, значительно улучшилось.

По ее словам, решение о возобновлении питьевого водоснабжения города будет принято в пятницу или субботу. Затем будет отменено предписание общепитам на использование одноразовой посуды.

В то же время она акцентировала внимание на сохранении запрета на купание на пляжах центральной части Ялтинского региона, передает РИА Новости.