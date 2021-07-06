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В Роспотребнадзоре оценили качество питьевой воды в Ялте

В Роспотребнадзоре оценили качество питьевой воды в Ялте

Глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила о том, что качество водопроводной воды в Ялте, пострадавшей в середине июня от наводнения, значительно улучшилось.

По ее словам, решение о возобновлении питьевого водоснабжения города будет принято в пятницу или субботу. Затем будет отменено предписание общепитам на использование одноразовой посуды.

В то же время она акцентировала внимание на сохранении запрета на купание на пляжах центральной части Ялтинского региона, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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