ВОЗ заявила об очень опасной стадии пандемии коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 находится на очень опасной стадии.

"Хотя мы достигаем прогресса в контроле над пандемией, она остается в очень опасной фазе", - сказал он на заседании совета международного партнерства по борьбе с пандемией ACT-Accelerator.

По словам Гебрейесуса, в нынешней ситуации единственным выходом является оказание поддержки странам "в справедливом распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин".

Гендиректор ВОЗ отметил, что сейчас связанные с пандемией ограничения смягчают те страны, у которых есть инструменты борьбы с коронавирусом, прежде всего вакцины. "В то же время страны, не имеющие доступа к достаточным поставкам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертности", - цитирует его ТАСС.