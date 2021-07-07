В технологическом университете Майкопа появится своя "Точка кипения"

В Майкопском государственном технологическом университете (МГТУ) готовится к открытию событийный центр "Точка кипения МГТУ".

"Проект - часть федеральной сети комфортных пространств для коллективной работы, где каждый сможет бесплатно организовать или поучаствовать в образовательных и деловых мероприятиях на базе сервиса Leader-ID, учить и учиться в профессиональных сообществах, собрать команду единомышленниокв, найти экспертов или инвесторов по всей стране", - рассказала, представляя результаты выполнения ректору вуза Саиде Куижевой и проректорам МГТУ Людмиле Задорожной и Татьяне Овсянниковой, руководитель проекта Светлана Новикова, передает "АиФ-Адыгея".

Открытие "Точки кипения" в МГТУ планируется на начало нового учебного года, - добавили в ректорате вуза.