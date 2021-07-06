Российского бойца UFC дисквалифицировали на пять лет

Экс-боец UFC Хадис Ибрагимов дисквалифицирован на пять лет за нарушение антидопинговых правил. Решение по спортсмену вынесло Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

На счету Ибрагимова 12 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал восемь побед и четырежды проигрывал соперникам. Стоит отметить, что поражения пришлись на период выступления бойца в UFC.

В любительском спорте Ибрагимов дважды становился чемпионом Европы по боевому самбо.