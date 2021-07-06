В Крыму будут эффективно лечить болезни суставов

Ученые клинического медицинского многопрофильного центра (КММЦ) им. Святителя Луки из Крымского федерального университета (КФУ) разработали и внедрили в практику способ лечения заболеваний суставов с использованием аутологичной плазмы (PRP), не имеющий побочных эффектов и с очень узким спектром противопоказаний, - сообщили в пресс-службе вуза.

"По сравнению с другими методиками применение инъекций плазмы, богатой тромбоцитами, показало наиболее высокие результаты", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Исследование, проведенное специалистами в отношении трех методов лечения остеоартроза на 128 пациентах, показало, что плазма, обогащенная тромбоцитами, значительно быстрее приводит к восстановлению тканей и снижению уровня боли, чем другие препараты.

"Вводимые нами тромбоциты начинают выделять множество биологически активных веществ, помогающих восстановлению поврежденного участка, а аутологичная плазма блокирует воспалительный процесс в суставах", - рассказал заведующий хирургическим отделением КММЦ Вячеслав Михайличенко.

Новую методику будут использовать для лечения больных с костно-дегенеративными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, - говорится в сообщении.