Новостройки Узбекистана будет проверять на сейсмоустойчивость
Электронные технические паспорта с данными для оценки сейсмической уязвимости появятся у всех новостроек в Узбекистане.
Технические паспорта зданий будут включены в Единую интегрированную платформу электронных технических паспортов.
Классификация зданий на сейсмоустойчивость на основе этих документов будет ежегодно проводить специалистами Минстроя и Академии наук до 15 января. Здания, признанные сейсмически слабыми необходимо будет укрепить в течение шести месяцев после оценки.
Все данные о сейсмоустойчивости будут поступать в МЧС республики, сообщает Sputnik Узбекистан.
Вестник Кавказа
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