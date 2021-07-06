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Новостройки Узбекистана будет проверять на сейсмоустойчивость

Новостройки Узбекистана будет проверять на сейсмоустойчивость

 Электронные технические паспорта с данными для оценки сейсмической уязвимости появятся у всех новостроек в Узбекистане.

Технические паспорта зданий будут включены в Единую интегрированную платформу электронных технических паспортов.

Классификация зданий на сейсмоустойчивость на основе этих документов будет ежегодно проводить специалистами Минстроя и Академии наук до 15 января. Здания, признанные сейсмически слабыми необходимо будет укрепить в течение шести месяцев после оценки.

Все данные о сейсмоустойчивости будут поступать в МЧС республики, сообщает Sputnik Узбекистан.

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Вестник Кавказа

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