Главная » Новости

НАТО: Альянс готов к диалогу с Россией

НАТО: Альянс готов к диалогу с Россией

Страны-члены НАТО готовы вести диалог с Россией в любое время, выразил уверенность глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

В то же время, по ее словам Москва "бросает вызов Западу", действуя подчас враждебно.

"Несмотря на это, мы должны постоянно говорить о том, что приглашающая к диалогу рука протянута, что мы в любое время готовы вступить в серьезный диалог", - цитирует главу германского оборонного ведомства ТАСС,

Ранее сообщалось, что военные ЮВО провели маневры с пусками С-400 в ответ на учения НАТО.

715 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!