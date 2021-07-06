НАТО: Альянс готов к диалогу с Россией

Страны-члены НАТО готовы вести диалог с Россией в любое время, выразил уверенность глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

В то же время, по ее словам Москва "бросает вызов Западу", действуя подчас враждебно.

"Несмотря на это, мы должны постоянно говорить о том, что приглашающая к диалогу рука протянута, что мы в любое время готовы вступить в серьезный диалог", - цитирует главу германского оборонного ведомства ТАСС,

Ранее сообщалось, что военные ЮВО провели маневры с пусками С-400 в ответ на учения НАТО.