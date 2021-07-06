В Москве были вакцинированы первые 11 детей

Первые 11 детей получили первый компонент вакцины от коронавируса нового типа. Это произошло в детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой, сообщил главный врач больницы, главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, сейчас для прививки готовится очередная группа. Таким образом, на базе [детской городской клинической] больницы [им. Башляевой] 50 человек будут привиты", - сказал он.

Ранее сообщалось, что по данным Оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, на территории России выявлено 23,4 тыс случаев заражения за сутки.