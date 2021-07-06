Назарбаев оценил переименование Астаны в Нур-Султан

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал об истории переименования столицы республики в его честь.

Ранее сообщалось, что сегодня в Казахстане состоялся премьерный показ документального фильма "Qazaq: history of the golden man". Продюсером ленты и интервьюером выступил известный оскароносный режиссер Оливер Стоун.

Так, по словам Елбасы, раньше на месте бывшей Астаны, а ныне – Нур-Султана была степь, а теперь стоит город. "Да, ваш город. И вы назвали его Нур-Султаном?", - спросил Стоун.

Назарбаев ответил, что был против переименования. "Астана была, я назвал ее. Астана с казахского языка на русский перевести - это "столица", - сказал он. Однако президент Касым-Жомарт Токаев решил, что город должен носить имя создателя", передает Sputnik Казахстан.

Также перечисляя свои главные достижения на посту главы Казахстана рассказал, что ему удалось не только возвести столицу республики, но и создать современное государство, в котором было воспитано "совершенно новое поколение".