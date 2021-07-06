В АТОР рассказали, сколько работников отелей в Турции привились от коронавируса

От коронавируса COVID-19 привились более 65% сотрудников отелей в Турции. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире телеканала "Москва-24".

"На мой взгляд, Турция делает все для безопасности, больше 65% <…> сотрудников гостиниц вакцинированы", - сказал он в эфире телеканала "Москва 24".

По словам Горина, в скором времени эта цифра будет равна 100%.

Турция начала массовую вакцинацию населения от коронавируса 14 января 2021 года. В стране применяются российская вакцина "Спутник V", китайская CoronaVac производства Sinovac Biotech, а также вакцины компаний Pfizer и BioNTech.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 184 млн, из них более 3,9 млн человек скончались. В Турции выявлено 5 449 464 случая заражения.