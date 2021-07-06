Крымских подтопленцев избавят от платы за ЖКУ

Жителей Крыма, пострадавших от подтоплений жители освободят до 31 июля от плату за коммунальных услуг. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Принято решение по освобождению на месяц от оплаты за электроэнергию, за воду всех пострадавших. Это и бизнеса касается, и физических лиц - граждан Российской Федерации", - сказал он на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Трансляция велась на странице главы региона в Facebook.

По словам премьер-министра Крыма Юрия Гоцанюка, он поручил главам администраций в течение двух дней представить государственным унитарным предприятиям списки граждан, признанных пострадавшими от стихийных бедствий.