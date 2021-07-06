Евро-2020: анонс полуфинала Италия - Испания

Сегодня вечером на чемпионате Европы по футболу стартует стадия 1/2 финала.

Во вторник за право выйти в финал Евро-2020 сразятся сборные Италии и Испании. Матч пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (мск).

Италия вышла в плей-офф с первого места в группе A, набрав максимально возможные 9 очков. В первых двух турах итальянцы с одинаковым счетом 3:0 разгромили сборные Швейцарии и Турции, а затем переиграли Уэльс (2:0). В 1/8 финала соперником итальянцев была команда Австрии. Основное время матча завершилось вничью 0:0, а в дополнительные 30 минут точные удары Федерико Кьезы и Маттео Пессины принесли итальянцам победу.

В 1/4 финала "Скуадра адзурра" встречалась с командой Бельгии. На два мяча, забитых итальянцами Николо Бареллой и Лоренце Инсинье, бельгийцы ответили лишь голом Ромелу Лукаку с пенальти в самом конце тайма. Победив Бельгию, Италия одержала 15-ю победу подряд в рамках Евро и установила новый рекорд турнира. До этой встречи у Италии и Бельгии было по 14 побед, как и у сборной Германии.

Испания очень невзрачно начала групповой этап, забив всего один гол в матчах со Швецией (0:0) и Польшей (1:1), однако затем была одержана убедительная победа над Словакией (5:0), которая позволила команде выйти в плей-офф со второго места группы E.

В 1/8 финала в соперники "Красной фурии" досталась Хорватия. За 5 минут до конца испанская команда вела со счетом 3:1, однако умудрилась упустить преимущество. Победу ей принесли голы Альваро Мораты (100-я минута) и Микеля Оярсабаля (103-я) в дополнительное время.

В 1/4 финала подопечные Луиса Энрике встречались с командой Швейцарии. Основное время матча закончилось вничью 1:1. В дополнительные 30 минут команды голов друг другу не забили, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались испанцы. На высоте оказался голкипер "Красной фурии" Унаи Симон, отразивший два удара.

Встречу с Италией из-за повреждения пропустит испанский полузащитник Пабло Сарабия, который в пяти матчах отметился 2 голами и 2 результативными передачами. Тренерский штаб итальянской команды в предстоящей игре не сможет рассчитывать на защитника Леонардо Спинаццолу, получившего травму в матче с Бельгией.

История противостояния Италии и Испании насчитывает 37 встреч. Каждый из соперников одержал по 11 побед, еще 15 матчей завершились вничью. В шести матчах на чемпионатах Европы у Италии две победы, у Испания - одна. Еще три встречи завершились вничью.

Напомним, победитель матча Италия - Испания в финале встретится с победителем противостояния Англия - Дания. Игра англичан с датчанами состоится 7 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.