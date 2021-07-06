Минфин России вывел все доллары из ФНБ

Министерство финансов России завершило операции для приведения структуры средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новой бездолларовой структуре. Об говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина.

В результате данных операций доля доллара сократилась до нуля, доля фунта стерлингов – до 5%. При этом доля увеличена до 39,7%, китайского юаня - до 30,4%. Доля японской иены составляет теперь 4,7%, а безналичного золота - 20,2%,

Напомним, на 1 июня 2021 года в ФНБ оставалось $34,8 млрд.

