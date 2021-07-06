Жириновский встал во главе ЛДПР на выборах в думу Ставрополья

Председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский возглавил список кандидатов от партии на выборы в думу Ставропольского края и Ставропольскую городскую думу, говорится в сообщении регионального отделения партии по итогам внеочередной конференции.

Кроме того, в общекраевую часть списка вошли депутат Государственной думы Максим Зайцев и координатор Ставропольского регионального отделения ЛДПР Александр Смолин.

Также лидер либерал-демократов возглавил список кандидатов в депутаты Ставропольской городской думы, передает ТАСС.

Напомним, что участниками выборов депутатов краевой думы седьмого созыва могут 32 политические партии и региональные отделения политических партий.