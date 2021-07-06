Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с крушением самолета на Камчатке

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

"Уважаемый Владимир Владимирович, глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета Ан-26 на Камчатке", – сказано в письме азербайджанского лидера.

"От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России", – добавил Ильхам Алиев.

Напомним, днем 6 июля пропал самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. Перед маневром при заходе на посадку в 9 км от поселка Палана воздушное судно не вышло на связь. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Согласно предварительной информации, все они погибли.