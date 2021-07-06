Азербайджанский военнослужащий получил ранение в Агдамском районе

Военнослужащий ВС Азербайджана получил ранение в результате обстрела, совершенного армянскими вооруженными отрядами по подразделениям азербайджанской армии, дислоцированным в направлении села Алиагалы Агдамского района. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства обороны Азербайджана.

Инцидент произошел сегодня в 17:50 по местному времени.

В ведомстве отметили, что армянские вооруженные отряды совершали обстрелы, находясь на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы.

В результате обстрела был ранен военнослужащий старший гизирь Сакит Дадашов, который приминал участие в работах по благоустройству дорог. Раненому оказали первую медицинскую помощь, после чего доставили в военный госпиталь.