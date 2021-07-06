"Зенит" намерен переманить бразильского защитника из турецкого топ-клуба

Российский футбольный клуб "Зенит" проявляет интерес к защитнику турецкого "Галатасарая" Маркану.

Петербуржцы уже вступили в переговоры, предложив за 25-летнего бразильца 11 млн евро, передает Fotomac.

Как отмечается, агент бразильца просит "Галатасарай" отпустить своего подопечного.

Напомним, в минувшем сезоне Маркан провел за "Галатасарай" 37 матчей в чемпионате Турции, получив 10 желтых и одну красную карточку.