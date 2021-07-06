Ставрополье прирастет новыми объектами здравоохранения
До конца текущего года на Ставрополье стартует строительство почти 30 объектов здравоохранения.
Об этом сообщил и.о. министра строительства и архитектуры региона Валерий Савченко, уточнив, что в крае начнется строительств 29 медучреждений и реконструкции еще двух объектов здравоохранения.
Уточняется, что работы уже ведутся на 8 объектах: в селах Татарка и Сенгилеевское Шпаковского округа, где будут размещена амбулатория и кабинет врача общей практики соответственно.
Также в Нефтекумском городском округе построят два фельдшерско-акушерских пункта будут построены в аулах Махач-Аул и Артезиан-Мангит. Также ФАПы будут построены в Кочубеевском районе в хуторе Рощинский, а также в Предгорном округе у жителей хутора Тамбукан и села Сунжа-Ворошиловка.
В станице Старопавловской Кировского городского округа идет строительство амбулатории модульного типа на 65 посещений в смену.
Вестник Кавказа
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