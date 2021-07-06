Эрдоган пожелал Папе Римскому скорейшего восстановления после операции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожелал перенесшему операцию Папе Римскому Франциску скорейшего восстановления после перенесенной операции.

"Как я узнал, ваша операция прошла успешно. От имени своей нации и от себя лично я желаю вам быстрого выздоровления, скорейшего восстановления здоровья после операции", - говорится в послании президента, которое было направлено в Ватикан.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск проходит курс восстановления.