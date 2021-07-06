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Эрдоган пожелал Папе Римскому скорейшего восстановления после операции

Эрдоган пожелал Папе Римскому скорейшего восстановления после операции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожелал перенесшему операцию Папе Римскому Франциску скорейшего восстановления после перенесенной операции.

"Как я узнал, ваша операция прошла успешно. От имени своей нации и от себя лично я желаю вам быстрого выздоровления, скорейшего восстановления здоровья после операции", - говорится в послании президента, которое было направлено в Ватикан.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск проходит курс восстановления.

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Вестник Кавказа

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