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США завершили вывод войск из Афганистана на 90%

США завершили вывод войск из Афганистана на 90%

Процесс вывода войск США из Афганистана завершен более чем на 90%. Об этом говорится в опубликованном сегодня сообщении Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США.

В заявлении также отмечается, что в дальнейшем то, "на сколько конкретно процентов завершен процесс вывода войск", раскрываться больше не будет из соображений обеспечения безопасности личного состава.

Напомним, в середине апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября.

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Вестник Кавказа

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