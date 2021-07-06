США завершили вывод войск из Афганистана на 90%

Процесс вывода войск США из Афганистана завершен более чем на 90%. Об этом говорится в опубликованном сегодня сообщении Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США.

В заявлении также отмечается, что в дальнейшем то, "на сколько конкретно процентов завершен процесс вывода войск", раскрываться больше не будет из соображений обеспечения безопасности личного состава.

Напомним, в середине апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября.