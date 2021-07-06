В Дагестан обновил максимум по госпитализациям с подозрением на ковид

В Дагестане число госпитализированных с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус за сутки достигло максимума с начала 2021 года – в больницы доставлено 468 новых пациентов, информирует пресс-служба республиканского Минздрава.

"Также сегодня зарегистрирован максимум лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 — 168 за минувшие сутки", - сообщает ведомство.

Кроме того, отмечается рост летальных исходов. "За последнюю неделю, с 1 по 6 июля, в ковид-госпиталях республики зарегистрировано 99 летальных случаев тяжелого течения болезни, из них в 16 случаях вирус был идентифицирован лабораторно. Такое количество умерших от COVID-19 и внебольничных пневмоний, для сравнения, было зарегистрировано в Дагестане за весь апрель этого года", - говорится в сообщении Минздрава.