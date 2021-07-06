Делегация России досрочно покинула заседание ОБСЕ

Российская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ досрочно покинула проходящее в Вене заседание.

Таким образом представители России отреагировали на нарушения регламента при принятии решения о рассмотрении резолюции, которая касается оценок действий относительно Украины и Крыма. Данный документ был предложен украинскими представителями.

Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой на заседании заявил, что ассамблея нарушила правила о том, что решения принимаются двумя третями голосов всех членов ассамблеи, а не парламентариев, присутствующих в зале.

"Мы против того, чтобы менять правила по ходу игры... Мы сами превращаем нашу организацию в зал заседаний суда ограниченного количества стран и ограниченного количества участников, которые обсуждают две страны. Если вы считаете такой подход справедливым, мы в нем участвовать не будем", - цитирует его РИА Новости.

Толстой акцентировал внимание на том, что Россия хочет не конфронтации, а диалога, который невозможен при нарушении регламента.

"Если не хотите работать по правилам, если хотите принимать политизированные односторонние решения сами с собой, это ваше право, но мы в этом участвовать не можем", - сказал он, после чего покинул зал заседания.