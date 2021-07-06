Скончался выдающийся мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян

Ушёл из жизни армянский музыкант и композитор, выдающийся мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян. Ему было 92 года, о причине смерти пока не сообщается. Скорбную весть распространил на своей странице в Facebook внук и полный тезка артиста.

Дживан Гаспарян родился 12 октября 1928 года в армянском селе Солак. Дудук освоил самостоятельно в шесть лет. А уже в зрелом возрасте он стал одним из самых известных исполнителей музыки на данном инструменте.