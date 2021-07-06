На Крым обрушились полчища комаров

Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин заявил о том, что в республике ведется борьба с нашествием комаров, привлечены дезинфекторы.

Ранее сообщалось, об увеличении на полуострове популяции комаров, одна из причин –дождливое лето.

"Точечно дана команда каждому главе администрации района и главе поселения, чтобы они как можно быстрее реагировали и привлекали дезинфекторов со специальными ранцевыми пушками", - сказал журналистам Рюмшин, отметив, что возле водоемов начат покос камышей, передает РИА Новости.