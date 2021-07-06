Дагестан поделился планами по сбору черешни

В Дагестане планируют собрать более 10 тыс т черешни, что почти на 20% больше, чем в прошлом году.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов сообщил о том, что под черешню в республике отведено около 900 га, что составляет около 3% от общей площади, занимаемой плодовыми породами в республике.

"В 2020 году в республике собрано около 8,5 тысячи тонн черешни, в текущем году валовый сбор ожидается более 10 тыс т", - приводит слова собеседника ТАСС.

Далее Шарипов отмети, что в настоящее время основные площади черешневых садов сосредоточены в семи муниципальных районах, лидер по наличию таких садов – Хасавюртовский район (450 га).