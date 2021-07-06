Град, гроза и шквалистый ветер прогнозируются в Чечне

В ближайшие два дня в Чечне пройдут сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром, говорится в экстренном предупреждении, распространенном МЧС РФ.

"По данным Чеченского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, с 15:00 до 18:00 6 июля, а также 7 и 8 июля местами на территории Чеченской Республики ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−25 м/с".

Спасатели ведомства предупредили, что в связи с непогодой в регионе возможны чрезвычайные происшествия, связанные с подъемом уровня воды в реках местами до неблагоприятных отметок, в горах — сход селей малого объема.